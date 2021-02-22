東鹼（1708）公告將向宜蘭縣政府提起國家賠償的民事訴訟，起訴金額約1.4億元。東鹼表示，因收到宜蘭縣政府來函拒絕請求國家賠償協商，依法向宜蘭縣政府其提起國家賠償的民事訴訟，維護公司權益。
東鹼表示，107年10月11日遭宜蘭縣政府環境保護局對東鹼蘇澳廠區硫酸鉀工場裁處停工；嗣經行政院環境保護署於108年02月23日作成訴願決定撤銷原處分。東鹼於109年10月12日向宜蘭縣政府請求國家賠償協商，宜蘭縣政府來函拒絕，依法向其提起國家賠償的民事訴訟，維護公司權益。
(工商 )
東鹼（1708）公告將向宜蘭縣政府提起國家賠償的民事訴訟，起訴金額約1.4億元。東鹼表示，因收到宜蘭縣政府來函拒絕請求國家賠償協商，依法向宜蘭縣政府其提起國家賠償的民事訴訟，維護公司權益。
東鹼表示，107年10月11日遭宜蘭縣政府環境保護局對東鹼蘇澳廠區硫酸鉀工場裁處停工；嗣經行政院環境保護署於108年02月23日作成訴願決定撤銷原處分。東鹼於109年10月12日向宜蘭縣政府請求國家賠償協商，宜蘭縣政府來函拒絕，依法向其提起國家賠償的民事訴訟，維護公司權益。
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