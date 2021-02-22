搶攻即將到來的228連續假期，劍湖山（5701）世界旗下主題樂園及渡假大飯店，228假期加碼祭出優惠案搶客！2/27至3/1活動期間，生肖屬牛者到劍湖山主題樂園只要99元、園內消費KU COFFEE乳製品系列飲品，可享買一送一優惠。

劍湖山渡假大飯店2人同行2,288元，每日限量10間；一般遊客現場購票499元，且可獲700元以上的超值享樂券，內容含咖啡園、玫瑰園、酒莊、醬油及梅子工廠等購物優惠。

此外，廣受遊客青睞的壽星優惠專案，2月當月壽星299元、當日壽星1元。配合35週年，只要是35歲（1986年出生）的遊客，入園優惠價只要350元；大專院校學生憑學生證有3或5，門票299元；至於新設施方面，除了花卉景觀，全台面積最大的體感互動釣魚遊戲，即日起至3/1，現場購票體驗有機會參加抽大獎活動。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年為金牛年，牛轉乾坤代表多頭景氣商機，劍湖山世界不惜重金打造全國最大的5.8米金牛，還有象徵本土精神的台灣水牛、象徵活潑可愛的可愛牛等，以及唯一的石竹花主題區，營造頗受遊客喜愛的「花現幸福廣場」，要讓遊客一起來瘋金牛、賞花趣、當網美、遊樂園。

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