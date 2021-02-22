你知道今天是貓之日嗎？因日語的「222」與貓咪叫聲相似，故日本寵物食品協會便把此日社為日本的貓節日，而亞洲文創設計平台Pinkoi也為此推薦不少讓貓奴進貢給家中的禮物，如跳脫傳統寵物碗形式的「貓方糖寵物碗」，一碗一蝶的設計，深碗可為主乾糧禍水，淺碟則可為罐頭和零食，一組兩用十分方便。

至於喜歡跟貓咪一起玩的人，則可選擇「起司益智抓板」，洞洞設計滿足貓咪用手掌抓取零食、或獵物的樂趣，還可搭配逗貓棒使用，在玩耍耍之餘還能讓貓咪摩爪，相當實用。另外許多貓奴都曾抱怨，不論買什麼玩具貓咪們最愛的依舊是紙箱，所以就反其道而行把紙箱變好玩，「貓室 貓咪的樂高城堡」以樂高概念讓紙箱可以任意組合，適合各式各樣的空間，利用聰明卡榫，不需道具也能夠輕鬆組裝，即使預算不多、空間有限也能為家中喵皇打造樂園。

圖三：貓室，貓咪的樂高城堡(6件組)，單個可承重20公斤，最高可疊七樓層，1790元。（Pinkoi提供）

針對一年一度的貓之日，Pinkoi也推出限時優惠，即日起至2月23日止，不限購物商品，凡消費滿600元，輸入優惠序號 @twfujicat，即享現折40元優惠。

(中時 )