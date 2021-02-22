近日，大陸福建省某地區的店舖亂標價、虛假宣傳傳統名茶「武夷岩茶」，引起關注。據陸媒周日（21日）報道，該省多個單位及協會為此發出整治通知，並執行嚴厲的打擊行動，實行整頓營銷的不良風氣。海峽兩岸茶業交流協會、省茶葉學會及省茶業協會也發出《關於不炒作「天價茶」、促進武夷岩茶產業健康發展的倡議書》，呼籲業界自我監督，維護產業的整體形象。

福建省市場監管局及農業農村廳聯合發出《關於整治「天價岩茶」亂象的通知》，要求各地要強化銷售監管、重點查核私下交易或上市銷售價格高昂的「非賣品」、「品鑒品」等，並查處摻假、不明碼標價、串通操控價格等違法違規行為。

福建省政府20日對福州市區品牌的茶葉門店展開抽查，發現有部分商家未標明實價或無食品經營許可證、不正當競爭及銷售高價岩茶等，當場取證及立案。

海峽兩岸茶業交流協會、省茶葉學會及省茶業協會也發出《關於不炒作「天價茶」、促進武夷岩茶產業健康發展的倡議書》，呼籲業界同仁自我監督，維護產業的整體形象。

(中時 )