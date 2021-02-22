雖然50歲仍不到退休年齡，但屆退教職人員若佔住職缺，在少子化的當下，只怕年輕教師會愈來愈找不到工作，形成師資浪費。一名網友透露，他今年50歲的表哥就是因為退休後月入減半，打定主意做滿65歲再退休，「政府有可能強制60歲以上的教師辦理退休嗎？」

該名表哥在某公立高職擔任教學工作已25年，再過2年即可退休。但他算了一下，未來每月退休金只能領6萬元，對照目前年薪約130萬元，收入幾乎對半砍；50歲出頭想再度就業更是難上加難，於是決定不退了！等65歲再說。原PO表示，這意味表哥還要工作15年，那些新進教師們，又少了一個缺。

他並分享表哥的薪資單，除了固定所得7萬8400元，另有年終、考績獎金都破10萬元，每月還有鐘點費約萬元，全年領130萬元，羨煞網友。

原PO指出，許多學校的高齡教師不願退休，導致年輕老師無法進入學校，「教學品質受影響，學生們反映和年紀較長的老師們有很大代溝，價值觀更不盡相同」。

網友們議論紛紛，有人認為這是表哥的權利，他有權繼續工作，師資無處可去是政府要解決的問題，「月領10萬跟月領6萬，當然選前者」、「不工作也不知道要幹嘛」、「政府應輔導中年勞工再就業，讓職缺流動」、「能當上公立學校老師，確實有些本事」。

(中時新聞網)