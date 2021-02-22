阿達在最新MV〈留住你的美〉飾演戀愛魯蛇，不但是個屢試屢敗的宅男店員，還被女生當成變態叫警察，在思考「該怎樣才能留住你的美？」時，被帥氣的店長陳零九拯救。

阿達改編《灌籃高手》中的知名台詞大吼：「教練，我想談戀愛！」陳零九以「戀愛達人」身分教授他各種把妹祕笈，經過七七四十九天的磨鍊，終於讓阿達把到新妹，劇情最後卻「回馬槍」，讓他發現教練居然是和男生交往，雖然只是側臉和背影，卻隆重邀請邱鋒澤客串，重現傳說中的「九澤CP」，也讓阿達笑稱：「這MV的卡司也未免太豪華了。」

陳零九(左)扮演阿達的戀愛導師。（環球音樂提供）

阿達〈留住你的美〉MV以漫畫分格手法表現把妹過程。（環球音樂提供）

陳零九(右)友情客串阿達〈留住你的美〉MV。（環球音樂提供）

此外，阿達日前穿上負重裝、裝上4千公克的水袋進行「孕期體驗」拍攝YouTube頻道影片，他笑說，原本無法想像挺著肚子的感受，一看自己的啤酒肚又打趣：「我好像可以」。沒想到只是上下樓梯就讓他氣喘吁吁，直說：「感覺希望盡量裝電梯！」他接著進行「體驗分娩」，將電流貼片貼在身上讓準爸爸體驗疼痛感，疼痛分為1至120級，60級如同經痛、80級為打無痛分娩後的感受，120級則為自然分娩生產的痛感，阿達在痛感達到86時一度瘋狂喊停，直說：「這簡直比我蛋蛋捏爆一顆還要痛！」最後挑戰120級成功，「懷胎十月」的他表示，非常尊敬所有辛苦的媽媽，「在路上看到孕婦，我會向她們鞠躬。」

(中時 )