美國海軍第七艦隊驅逐艦拉塞爾號本月17日航行我國南海，前民進黨立委沈富雄今天表示，南海像棋盤，北京在邊邊角角上落子，美國則是將俥傌炮對上中國圍棋。呼籲北京當局，要與老美較量，最好是稍離我西南空域，「大人比武，小的奉陪不起」。

美軍驅逐艦拉塞爾號航行我國南海，第七艦隊宣稱該艦「自由航行任務」，是在挑戰中國大陸、越南和台灣對於外國軍艦無害通過沿岸國領海的「非法限制」 。

沈富雄今天在臉書形容南中國海「像棋盤」，北京把它看成是中國的加勒比海，將個個島礁一一步陣，如同在邊邊角角上落子。但老美豈能容你在曠野圈地，來了「羅斯福」和「尼米茲」，美式的俥傌炮對上中國圍棋。

台灣佔有東沙及太平島，不過沈富雄認為，這是承繼前人先佔的餘蔭，更有兩強交鋒矛盾中的身影。「老美看太平島：只要是你的，就不是他的！老中看太平島：只要是你的，他日就是我的！」

他呼籲雙方都暫且放我一馬，「我可以練練兵放放炮」。認為「南海倡議」搞笑罷了，九段線和十一段線無異，宣示主權，也是「說說而已」。

不過，他也請北京當局，今後要與老美較量，飛機何妨稍微偏離海峽中線，最好是稍離我西南空域，每次隨機起舞，不但累人，而且花錢，「大人比武，小的奉陪不起」。

(中時 )