國民黨24日將舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，其中民眾黨主席柯文哲同意與會，將與國民黨主席江啟臣同台，讓外界不免聯想是「藍白合」的操作。對此，資深媒體人陳揮文今(22日)在廣播節目中忍不住說，柯文哲利用完民進黨，還要跟國民黨一搭一唱，「沒有合作空間，也沒有必要！」

台北市議員游淑慧22日在臉書表示，要找柯文哲對談，這是「活不起的台北」的經驗分享會嗎？有點像請鬼抓藥單，如果只管政治利益，不論民生好壞，可能就淪為一場詭異的政治秀。她更批，在面對國家和民生議題上，藍白交流當然好，藍綠交流也應該，只是連在反萊豬議題上，柯市長的態度都撲朔迷離，只空泛地大談未來和正義，這於城市和國家有何益？

對此，陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》中對游淑慧說法表達認同，直言「再恰當不過了」，國民黨跟柯文哲合作會不會贏，不知道，但柯文哲利用完民進黨，還要跟國民黨一搭一唱，「沒有合作空間，也沒有合作必要！」

陳揮文舉例，「我不認為國民黨跟柯文哲合作，選舉比較會贏，也不認為國民黨的假團結會贏回政權，這個也是對趙少康、江啟臣等人的重大考驗 。」

針對此次論壇，民眾黨發言人蔡峻維表示，參與國民黨所主辦的論壇，本意是就國家治理相關議題進行跨黨派交流，而不是狹義的解讀為「藍白合」，「如果任何合作交流都必須被貼上意識形態的標籤，這個國家永遠不可能進步。」他也強調，台灣並不是只有顏色，國家的進步大家都有責任。

至於，國民黨文傳會主委王育敏則是表示，這次是論壇合作，單純就議題交流，就像在國會與其他政黨就監督政府都不排除合作，至於選舉部分談不上政黨合作。

(中時新聞網)