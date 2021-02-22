富旺國際（6219）董事會今日通過2020年度合併財報，去年合併營收31.91億元，稅前淨利3.82億元，稅後淨利3.62億元，EPS達2.35元，創下近六年獲利新高紀錄！董事會同時決議每股將配發2元股息案。

富旺今日爆量大漲1.05元、收盤價21元，漲幅5.26％，總成交量逾9,500張，其中外資大買超1,363張。

富旺表示，2020年度公司已積極獵地、推出建案，規劃每年穩健去化旗下成屋與工業用地，隨著「建案+工業不動產」雙引擎熱轉，包括成屋銷售入帳的台中高鐵特區「世界之翼」、台中北屯區「米蘭雙星」；新屋完工的新竹「站前大時代一期」、台中「心海苑」、雲林「匯幸福」、新竹「站前大時代二期CD棟」等，以及處分中彰國際工業城的工業用地、桃園南崁工業區不動產等。

在本業雙引擎貢獻下，推進富旺2020年整體營運表現，繳出近六年獲利新高的亮眼成績！

(工商 )