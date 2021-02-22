原PO將夢到父親的內容完整記錄，逼哭上萬人。(圖擷取自靈異公社)

一名女網友分享，父親於8年前過世，生前父親就留下了一罐罐的獨門辣椒醬，是家中吃麵、吃飯以及吃火鍋都少不了的味道，但自從父親過世後，家裡沒有人可以成功複製這樣的好味道，直到最後一罐辣椒醬用完，家人們才真正的和父親道別，「隔一段時間後，我回娘家面對空空的辣椒玻璃罐，只有濃濃惆悵」。不過，日前父親卻來到夢中，悄悄地告訴她獨門辣椒醬中的關鍵食譜，讓一家人找回父親的味道。

原PO日前在臉書社團「靈異公社」上分享，父親生前一年只做一罐辣椒醬，但在過世的前一年，突然做了大量的大罐辣椒醬，藏在廚房不起眼的櫃子裡，直到他過世後，在整理家中物品時才發現這些寶物。原PO形容，父親牌的辣椒醬，是餐桌上不可缺少的好味道，但父親過世後，兄弟姊妹們擔心，總有一天辣椒醬會吃光，「便把最後的希望寄託在最會料理的大姊身上」，希望大姐能如法炮製，做出懷念的好滋味。

直到父親過世第7年，那幾大罐的辣椒醬，終於只剩最後幾匙的量，「爸爸終於離開我們了」，原PO惆悵地說，揪著那股如絲的連結，就這麼斷了。雖然大姊努力試著用料理舌嚐了不少回，吃出醬料裡可能出現的調味料，但實際做出的辣椒醬，「總覺得味道好像少了點什麼」。

神奇的是，在今年1月初元旦連假某天，原PO夢見自己回到兒時，看見父親在廚房忙碌的背影，正在做著令他們懷念的辣椒醬，這時原PO走到父親身旁問，「怎麼又做辣椒醬了？」，「你們不是說辣椒醬吃完嗎？馬了B！你們就只知道吃！」夢裡的父親答道，在父親忙碌的過程中，她恰巧看見了擺在一旁的材料和包裝上的品牌。

起初她沒有對夢太過在意，是到父親忌日要準備祭品時，鹽巴恰巧用罄，她便到附近超市採買，沒想到這時在附近架上看見和夢中同樣品牌的調味品，再三確認後，原PO相當篤定，「就是這個東西沒錯」。興奮的她努力回想起父親調製時的比例，經過醃漬一個月，她帶著忐忑的心回娘家，當家人打開玻璃罐時，「紛紛把鼻子湊近罐口嗅，眼神驟亮！趕緊拿湯匙舔一口，點頭如搗蒜，就是這個光！我就知道老爸一定捨不得我們，既使他滿嘴掛著太麻里隔壁」。

玄奇又溫暖的文章，吸引2.5萬人按讚，更說文章藏了大量洋蔥，「你這罐辣椒醬是加了多少洋蔥啦！」、「你們就只知道吃，這句話埋怨中帶著滿滿的父愛」、「想爸爸了」、「又來騙人眼淚了，害我想起已逝的阿公阿嬤」。

(中時新聞網)