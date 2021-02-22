「社大2.0基隆領航-台灣社大新創啟航」記者會22日下午在基隆市文化中心舉行，市長林右昌與教育部蔡清華、銓敘部朱楠賢兩位政務次長等人，一同宣布，基隆市將率全國之先，推動「全齡」、「實體」社大，啟動社大2.0，創造全國社大的新起點。

林右昌表示，全國的社大正走到關鍵的一刻，在天時、地利、人和之下，基隆社大也在擘畫未來新的願景，基隆市率全國之先，推動全齡社大跟實體社大，完成過去倡議十多年來一直沒有辦法做到的夢想。

林右昌說，社區大學全國促進會理事長蔡素貞相當優秀，願意接受公開參與這次基隆社大校長的遴選，過程脫穎而出，相信未來藉由她的豐富經驗，全國社大可以走出一條新的道路，基隆將會作為這個平台、槓桿的支點，發揮更大的功能，相信這也是全國所有社大人共同的期待。

此外，基隆市近年來不斷進行城市再造，市府將提供活化空間與閒置校舍，作為社區大學的實驗場域，創辦全國第一所聚落型實體社區大學，將在地青年進駐創業基地，與自學生及在學生的學習資源融為一體，林右昌指出，基隆市將透過生活議題與公民運動帶動北北基桃大首都生活圈的發展與合作，如北區社大與實驗教育園區、基隆河自行車道串連等，形成首都圈學習資源網絡。

教育部政務次長蔡清華表示，社大推動22年以來，在全國各地的89所社區大學，社大下一階段會將過去累積的經驗，成為因應社會變遷的施力點，以此重新檢視社大的定位與實踐，以促成社區大學進一步的轉型空間。

(中時 )