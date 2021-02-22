美國海軍第七艦隊驅逐艦拉塞爾號日前航行我國南海，並稱是藉由自由航行任務挑戰中國、越南和台灣對於外國軍艦無害通過沿岸國領海的非法限制，並挑戰南海主權聲索國過度的海事主張。對此，前總統馬英九表示，在涉及主權時，總統蔡英文必要站穩腳步，難道台灣的領海不應該尊重嗎？

馬英九表示，海上自由航行政策，他是支持的，但是對於譬如說《領海及鄰接區法》規定，外國軍艦要經過台灣領海的話，必須要通報。美國覺得是非常嚴苛的限制，這恐怕有很大誤會，尤其台灣跟美國關係那麼好，打個電話這很容易就解決。

前總統馬英九（中）、郝龍斌前市長（右二）及有意爭取國民黨市長提名的蔣萬安委員（右）、羅智強議員（左二）兩位由游淑慧議員（左）陪同，高歌一曲「朋友」與在場內湖區里長同樂。（陳怡誠攝）

台北市內湖區的內湖里長聯誼會牛轉乾坤春酒，前總統馬英九、立委蔣萬安 與前台北市長郝龍斌等人出席。（張薷攝）

馬英九擔憂，如果連領海都不設防，外國軍艦就可以跑到台灣領海裡面來。這樣下去，對國家安全不利，身為總統，在涉及主權跟國格、尊嚴的時候，一定要站穩腳步。

至於是否意圖反美並唱和大陸，馬英九強調，難道自己領海不應該尊重嗎？只是要求美方通報，不像大陸跟越南要求要經過核准才行，不需要核准，只要通報就好，這個要求是非常低調的，而且是合理的，台灣不應該得到這樣待遇。

此外，被問及是否出席二二八紀念活動，馬英九表示，不是資格的問題，有沒有愛心才是重點。另外，針對北市長選戰，心目中有沒有支持的人選，馬英九笑而不答。

(中時 )