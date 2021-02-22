中央銀行公布1月底銀行人民幣存款餘額月減人民幣8.36億元（以下單位均是人民幣）至2,436.53億元，主要因個人戶存款續減少。

央行官員表示，1月OBU（國際金融業務分行）及DBU（外匯指定銀行）存款一減一增，OBU減少16.83億元，DBU增加8.47億元，合計減少8.36億元，且包括活存及定存都增加，但DBU中的法人戶增加、個人戶減少。

央行官員指出，1月OBU存款餘額減少，因廠商支付貨款及稅款需求。DBU存款餘額增加，主要是法人戶存款增加，來源包括廠商股利匯回、貨款收入、壽險及證券業匯回海外投資款。

1月匯款大減436.13億元或22.77％，央行官員說明，由於2020年12月基期偏高的效應，1月只是回到常態的量能。DBU為電子業三角貿易貨款及股利匯入均減少，OBU則是不同銀行間OBU借款減少。

台灣人民款存款餘額在主要離岸人民幣市場仍居二位，次於香港至2020年12月底的7,216億元，高於新加坡（季公布）至2020第三季的1,280億元，南韓至2020年12月底的130億元。

(工商 )