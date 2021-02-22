國民黨黨主席改選將在今年7月舉行，資深媒體人趙少康、現任主席江啟臣等人相繼表態競逐。不過，宅神朱學恒認為，因為江啟臣已經表態要當後勤補士幫忙抬轎，國民黨內也沒有打算幫趙少康破例開出方便之門讓他參與黨主席選舉，且韓國瑜也不會參與黨主席選戰，所以國民黨內的紛擾可以說是已經結束了。

朱學恒(22日)在臉書上表示，根據邏輯和人世間的常理判斷，其實國民黨最近的紛擾已經結束了，並指江啟臣既然已經說要連任，並要成為一個造王者，「那這個意思就是，各位大哥不要廢話了，小弟願當後勤補給士，幫各位築牆、積糧、挖壕，沒有要稱王，請各位大哥高抬貴手想互鬥以後再說，小弟這趴沒有要參與」，他認為江啟臣只想當個黨主席，將來連任立委而已。

朱學恒認為，趙少康基本上就是要選2024的總統，且目前看起來國民黨內沒有要為他破例開一個黨主席選舉的門，所以趙少康也講了，樂見江啟臣做一個好的造王者。

朱學恒還忍不住直言，「那這樣還不明顯啊！明顯嘛！」，並透露美麗島電子報董事長吳子嘉曾說，2月這期美麗島民調會把趙少康放進政治人物喜好度裡面去調查，「是驢是馬溜一溜就知道啦」。

此外，朱學恒指出，從韓國瑜最近的一些動態來看，他不會參與國民黨主席的選舉，且韓國瑜拍攝影片，和今年的黨主席選舉或是趙少康要不要參選都是獨立事件，不是互相關聯的。

(中時新聞網)