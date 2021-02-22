西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明全怒了（翻攝 社團法人台灣百合公義協會粉專）

台61線西濱快速道路，昨（21日）發生20車連環車禍造成2死的慘劇。台灣百合公義協會今（22日）發布聲明呼籲交通部針對西濱快速道路全線禁止重機行駛，確保用路人安全。協會同時PO出理事長行駛西濱，遇到重機車隊蛇行超車的影片。不料，呼籲聲明才曝光，就引來網友一面倒留言抨擊。

台灣百合公義協會於臉書粉專公布影片指出，該會理事長徐紹展於2月15日夜間行駛於台61線快速公路，該路段不論內外側車道，最高限速90公里，車輛依規定以90公里時速駕駛，並保持安全車距。但行經蘆竹交流道路段時，突有7輛大型重型機車蛇行超車；若非駕駛反應沉穩，恐已釀成連環車禍。

由於協會公佈的行車記錄影片中，車輛一路行駛在內側車道，網友看了影片，紛紛一面倒留言表達「異」見，「來跟我唸一次：『我不佔用內線道』」、「前幾天汽車撞一團要不要禁行汽車？」、「打方向燈變換車道為什麼可以說成是蛇行？」、「果然大爺，佔用內側超車道還能拉兩輪下水」、「三寶龜內線：我有照最高限速90開！」、「重機只變換一次車道，何來蛇行？」、「別說大型重機了，原本你旁邊的汽車都開到看不見車尾燈了」、「這駕駛人是不是要考慮一下去重考駕照」。

協會在聲明中指出，自開放大型重型機車行駛快速公路以來，相信大多數的重機騎士駕駛都是遵守交通法規的，但總有少數不遵守法令之重機駕駛沿用行駛一般道路之陋習，任意變換車道、蛇行、競速、插入連貫行駛汽車之間等危險駕駛行為。如此行徑不僅嚴重危害守法駕駛之行車安全，亦加重執法員警之勤務負擔。並強調，如果交通部不能妥善的進行西濱快速道路(台61線)道路安全管理，減少重機騎士違規亂象，希望西濱快速道路能全線禁止重機行駛。以確保所有用路人的安全!

(中時新聞網)