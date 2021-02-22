雲林縣北港糖廠活化經費龐大，文化部規畫分區分期修復活化。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港糖廠閒置20餘年未開發，文化部長李永得22日前往會勘，認為廠區規模龐大，活化不易1次到位，將採分區分期方式規畫近、中、長程3階段，逐步修復再利用，總經費預估3億7500萬元。

北港糖廠前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，建造於1910年已超過百年歷史，停止營運後閒置至今，近年來廠方整修老舊房舍出租招商，同時委託學者專家調查研究，希望活化廠區帶動地方經濟發展。

文化部長李永得22日與立委蘇治芬、台糖公司副總經理黃進良、建築師張玉璜等人共同會勘北港糖廠，數十名地方民眾與文史工作者到場與會提出建言，希望盡速活化已閒置20餘年的北港糖廠。

李永得表示，各地糖廠曾經是台灣糖業最主要的產業，不僅內銷也外銷，全國糖廠在各地，都承載著非常重要的國民記憶，所以不管從產業發展的觀點還是地方來講，都是非常重要的文化資產。

李永得說，北港糖廠的修復與活化，可以分成2部分，一是有關文資，將來如何協助修復再利用，文化部已經啟動相關調查計畫。活化方面，則需與地方民眾、台糖公司共同討論，對於文化遺址，大家通常希望它扮演地方重要的藝文產業，以及在地居民休閒場所。

一行人經過討論，初步達成共識，北港糖廠活化計畫，在重視場域安全及基礎史料保全的前提下，優先營造在地住民日常樂活空間，再行擴充外來訪客遊憩研習機能。

近程規畫為「工業遺址戶外策展空間與藝陣表演場域」、「糖廠藝術文化生態公園」、「百年珍貴文物清查建檔與基礎研究計畫」；中程「製糖工廠本體緊急搶修工程」、「製糖工廠創意樂活空間」、「製糖地景與文化遊憩路徑」；長程「糖業風光藝文生態博物館」、「製糖工廠總體修復再利用工程」。

(中時 )