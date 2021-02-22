大陸手機大廠華為22日晚間舉行新款折疊手機Mate X2新品發表會。華為消費者業務CEO余承東在會上宣布，2021年4月份開始，華為旗艦手機可陸續升級HarmonyOS（鴻蒙OS），華為Mate X2將首批升級。

澎湃新聞報導，華為最新折疊式手機Mate X2，搭載華為麒麟9000系列5G晶片。華為Mate X2 8英寸採用8：7.1比例的折疊大螢幕，內螢幕為6.45英寸。

華為Mate X2配備4500mAh的大電池，採用55W華為超級快充，是目前充電最快的折疊螢幕手機。華為Mate X2配備了萊卡四攝，5,000萬像素的超感知攝影；長焦攝像頭沿用潛望式光學變焦結構，可實現10倍光學變焦、20倍混合變焦和100倍數位變焦；1,600萬像素超廣角攝像頭，支援2.5公分的超近距離對焦。因其獨特的折疊設計，華為Mate X2的萊卡四攝還可以化身前置攝像頭。

華為Mate X2共有兩個配置，256G和512G版，價格分別是人民幣（下同）17,999元和18,999元。

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