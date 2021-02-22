新浪科技報導，大陸電競運營商「英雄體育VSPN」正考慮年內赴美IPO（首次公開上市），消息人士透露，英雄體育VSPN可能通過此次IPO融資數億美元。不過目前IPO計畫還處於早期階段，包括融資規模和時間表等細節仍可能發生變化。

報導稱，分析人士稱，當前大陸的遊戲市場競爭激烈，IPO將有助於英雄體育VSPN在遊戲領域累積資金，進而擴張市場版圖。不過英雄體育VSPN並未正面回應此消息。

報導稱，英雄體育VSPN成立於2016年，總部設在上海，並在沙烏地阿拉伯、韓國、印尼和美國設有辦事處。英雄體育VSPN作為綜合電競運營商，此前身處電競行業腰部。

艾瑞諮詢（IResearch）資料顯示，英雄體育VSPN在2021年的營收可能增長到人民幣1,650億元。2021年1月25日，英雄體育VSPN宣布完成了6,000萬美元B+輪融資，由Prospect Avenue Capital（PAC）領投、國泰君安國際和南豐集團跟投。此前，英雄體育VSPN曾獲得由騰訊領投，天圖資本、SIG、快手跟投的B輪融資，以及由分眾傳媒領投，紅杉資本中國基金等跟投的A輪融資。

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