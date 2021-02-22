寶雅（5904）22日董事會通過2020年財報，並決議擬配發股利包括現金股利18.7元、配股0.3元總計高達19元，創下歷史新高。

寶雅2020配發率逾88％，與營收、淨利同創新高，現金殖利率亦逾3％。

寶雅旗下通路雙品牌POYA寶雅、POYA HOME寶家總計近300家，去年在加速展店與內需消費強勁帶動下，年度營收達175.4億元、稅後淨利21.1億元賺過兩個股本，EPS亦突破20元，來到21.60元。

寶雅指出，受惠持續展店、疫情趨緩、消費氣氛恢復，2020第四季營收為45.69億元，季減4.1％，年增13.7％，第四季稅後獲利5.30億元，單季每股純益為5.43元，年增4.6％；累計2020年營收總計為175.4億元，較去年同期成長11.1％，營業毛利率保持平穩為43.2％，營業利益率15.1％，淨利優於前一年達21.1億元，挹注每股稅後純益21.60元，年成長11.8％，包括營收、獲利均創歷史新高。

2021年除持續加速展實體店，至2月止寶雅已開至263家，寶家達23家，電商與行動支付等數位策略同步趕進度，行動支付POYA PAY在1月推出，緊接電商新版本亦即將登場，力拚虛實整合新零售同步衝業績，有望再交出漂亮成績單。

(工商 )