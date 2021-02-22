日本女團老舖「早安家族」中的「Berryz工房」自2015年起無期限活動休止，之後赴海外進修語言的28歲成員德永千奈美，22日由所屬經紀公司宣布自演藝圈引退，讓不少死忠粉絲感到驚訝。

德永千奈美經紀公司「UP-FRONT PROMOTION」22日在官網宣布與她結束契約，她也自此離開演藝圈。德永出身自神奈川縣，2004年自早安預備團「Hello!Project Kids」選拔中獲選為Berryz工房成員，整個童年都在舞台上度過。

Berryz工房德永千奈美引退 留學完畢上班去。（圖／取自IG）

近來Clubhouse當紅，再加上當周由松坂桃李主演、講述早安歌迷追星故事的電影《那時候。》（暫譯）上映，早安家族正是熱門話題，德永引退消息於是很快在Clubhouse引起討論，有的歌迷藉此減緩心中的衝擊。一名歌迷表示：「德永雖在團中歌舞程度平平，但她充滿親和力、如向日葵般的笑容帶給許多歌迷動力。」經紀公司表示，她將從事以能發揮英語能力的工作。

(中時 )