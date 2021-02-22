中國海洋石油集團有限公司（中海油）今（22）日對外宣布，渤海再獲大型油氣發現——渤中13-2油氣田，探明地質儲量億噸級油氣當量，進一步夯實海上油氣資源儲量基礎，對海上油氣田穩產上產、保障國家能源安全具有重要意義。

據中證網報導，渤中13-2油氣田位於渤海中部海域，距離天津市約140公里，平均水深約23.2公尺。發現井渤中13-2-2井共鑽遇約346公尺厚的油層，完鑽井深5223公尺。經測試，該井平均日產原油約300噸、天然氣約15萬立方公尺。

(旺報 )