西班牙嘻哈歌手帕伯羅·哈塞爾（Pablo Hasel）因頌揚恐怖主義、侮辱老國王而被捕入獄後，許多支持他的抗議者一直在巴塞隆納發起抗議，持續至今已是第6個晚上，抗爭者向警察扔瓶子、石頭和垃圾桶。抗議也有演變成街頭破壞的情況，有些商家被砸破玻璃窗。

路透社報導，哈塞爾的說唱音樂中，有許多詞句是反體制的，內容涉及贊揚恐怖主義，也有挖苦譏諷退位的西班牙老國王胡安卡洛斯1世(Juan Carlos I)，他因此被判處9個月徒刑。

巴塞隆納全副武裝的鎮暴警察。(圖/美聯社)

哈塞爾的事件引發了人們對西班牙言論自由的辯論，還造成抗議活動，有些抗議活動已演變成暴力。

抗議者舉著標語，「你告訴我們，和平是沒有用的」。

加泰隆尼亞警察部隊成員莫索斯‧艾斯昆達(Mossos d'Esquadra)在推特上發文稱，有5人因搶劫商店而被捕，1名警察受傷。

當地警察說，大約有1000名示威者聚集在加泰隆尼亞。

在上周六，巴塞羅那的抗議者對最負盛名的購物街格拉西亞大道(Passeig de Gracia)發動攻擊，許多商店被破壞，音樂廳也被砸碎窗戶。

週日，音樂廳外的1個反對抗爭者，孤獨的向抗議者大喊：「你們不要搞破壞行嗎？」

市議會稱，星期五晚上的打砸燒，造成了90萬歐元（109萬美元）的損失。

自上周二哈塞爾被捕入獄以來，西班牙已有95人被捕，多數是打砸的現行犯。

另外，西班牙著名影星哈維·巴登（Javier Bardem）等人呼籲，改變西班牙現在有關言論自由的法律。這個建議有得到西班牙政府的正面回應，政府表示，將會修法改變因言獲罪而入獄的法律條文。

(中時新聞網)