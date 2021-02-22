藍白合作勢在必行？ 王世堅:柯文哲勢必加盟國民黨 藍白合作勢在必行？ 王世堅:柯文哲勢必加盟國民黨 #王世堅 #柯文哲 由中時即影音發佈於 2021年2月22日 星期一

2022台北市長選戰，藍綠白會派誰出馬，成為各方關注焦點，目前國民黨方面可能由立委蔣萬安、市議員羅智強角逐，民進黨則可能由衛福部長陳時中、台北市黨部主委吳怡農出戰，至於現任台北市長柯文哲任期屆滿會派誰接棒？民進黨台北市議員王世堅直言，柯文哲可能會犧牲副市長黃珊珊，改挺國民黨的蔣萬安。

國民黨預計在24日舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，確定將邀請台北市長柯文哲，這將是柯文哲與國民黨主席江啟臣首度同台，兩人表示，「將不強調黨派立場，一同為台灣的下一代努力」，引發網友討論，認為「藍白合作」已經有譜，綠營現在正瑟瑟發抖。

國民黨立委 蔣萬安。(圖/本報資料照)

明年2022九合一縣市長大選，藍綠白三方都積極佈局，要搶下首都市長大位。柯文哲領導的台灣民眾黨也想走出雙北，將政治版圖擴大至其他縣市，對於今天傳出柯文哲將出席國民黨論壇，民眾黨發言人蔡峻維今(22日)表示，民眾黨相信，實踐國家治理應當要團結最多的台灣人民，而不是受限在自己的政黨同溫層內。他也強調，台灣並不是只有顏色，國家的進步大家都有責任。

對於藍白合作說法，王世堅同日接受媒體聯訪回應，藍白現在各自都有人選，但柯文哲還是會以黃珊珊作為談判籌碼，犧牲掉黃珊珊這枚棋子，他還爆料，柯P先前還想約蔣萬安吃飯，他預測，柯非常有可能改挺蔣萬安。

王世堅還說，柯文哲目前聲量低迷，他自己也知道，若繼續靠自己單打獨鬥，已經成不了氣候，所以他勢必加盟國民黨，而且若未來自己力量有限，還能依靠國民黨，因為國民黨家大業大不差這幾雙筷子。

(中時新聞網)