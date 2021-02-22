行政院長蘇貞昌22日宴請民進黨立委，針對防疫、疫苗、前瞻預算等各項議題，面對面與立委們交換意見。（劉宗龍攝）

行政院長蘇貞昌今晚宴請執政黨立委，綠委陳歐珀表示，席間已向蘇揆表達紓困振興延續的必要性，並轉述蘇揆當時回應，立委的建議都是反映民意，會來正面看待。

陳歐珀說，今晚的宴席間，有向蘇揆提出一些建言，比方希望爭取宜蘭設置陽大附醫、北宜高鐵、鐵路高架化、蘇花安等地方的重大建設。

此外，陳歐珀也表示，針對國營事業與官股行庫董事長及地方行庫間互動不佳，以致難以了解中央詳細政策，希望能加強與立委溝通，以利宣導中央政績或相關政策。

陳歐珀指出，有關村里長薪資法制化問題，因基層村里長的業務龐雜，不輸各鄉鎮市民代表，目前的支領業務費也有限，建議中央研議推動村里長薪資法制化，也有助於基層對中央的支持。

最後，陳歐珀表示，目前紓困3.0只到6月30日，但疫情仍然嚴峻，對觀光運輸業影響甚大，紓困振興的延長有其必要，希望觀光局能好好研究國旅春遊、冬暖計畫，而紓困4.0預算應超前佈署，讓民眾安心。

(中時 )