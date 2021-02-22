行政院長蘇貞昌22日晚間宴請黨內立委傾聽地方心聲，有立委反映，疫情嚴峻，觀光運輸業影響很大，呼籲政院超前部署推出紓困4.0救產業。行政院晚間也正面回應，「大家都覺得有必要的話，將報請立院延長，這會期會內提出」。

立委陳歐珀受訪表示，他在餐敘中提出四項建言，第一，交通方面，包含高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等急需政院大力支持。第二，目前疫情嚴峻，觀光運輸業影響很大，紓困振興仍有其必要，「觀光局的春遊計畫方案內容為何？」

陳歐珀說，而紓困1.0到3.0，投入經費分別是600億、1,500億，及2,100億元，考量紓困3.0只到今年6月底，但是國際疫情短期內仍將持續，建議政院在「紓困4.0」該超前部署，以安民心。第三，國營事業與官股行庫董事長、地方行庫「互動不佳」，難以了解中央詳細政策，應加強與立委溝通。

第四則是建議中央研議村里長薪資法制化，才有助於基層對中央的支持。陳歐珀說，餐敘氣氛良好，總統、院長施政漸入佳境，盼政院多推福國利民法案。而立委劉櫂豪轉述，餐敘討論議題以防疫為主軸，例如疫苗的購買過程，另外立委們也肯定育兒津貼將分階段漲至5千元的政策。

羅秉成晚間受訪表示，這次蘇貞昌與立委們餐敘，是廣泛性交換意見，感謝立委們在上個會期的支持，會中提到新冠肺炎防疫、紓困、振興等，過去一年的政府作為，立委們都很肯定。

至於立委提出紓困4.0要超前部署等議題，羅秉成表示，台灣疫情控制良好，但全球疫情還是很嚴峻，特別條例就是關於防疫、紓困和振興，這是「限時法」，時間到6月底，是不是要延長？要各方意見聽取後做決定，行政院很重視委員的意見，大家都覺得有必要的話，將報請立院延長，這會期會內提出。

(工商 )