蔡英文總統今（22）日在總統府接見去年中職總冠軍統一獅隊，中職新任會長、立法院副院長蔡其昌應邀出席，並且在致詞時不忘請求行政團隊儘快完成《運動產業發展條例》26條之2修法，把企業投資相關產業的減稅額度提高到250％，他也會盡力爭取在自己手上完成三讀程序。

對於去年統一獅奪冠蔡其昌表示，棒球跟人生的道理相同，球是圓的，比賽不到最後一刻無法分出勝負，如同統一獅隊在季賽中不被看好，卻一路闖進總冠軍賽，更在系列賽絕對落後的情況下，上演大逆轉奪冠，帶給球迷精采的比賽，也是最好的啟發。

蔡其昌甚至還秀出去年總冠軍賽期間，獅隊球員轟出全壘打後的招牌動作「大鵬展翅」，以祝福統一獅奪冠；並且告訴蔡英文總統這個動作叫做「Flying」，還強調：「這也是我幾個月前最討厭的動作。」

尤其獅隊隊長吳桀睿在去年總冠軍戰第7場擊出逆轉安打，老將潘武雄則在第1戰的延長賽代打轟出致勝3分炮，蔡其昌說：「這兩位都是讓我心碎的男人。」

不過蔡其昌也強調，台灣體育運動深受國人喜愛，國人不分彼此、不分顏色、也沒有政黨對立，一致認同、支持台灣的體育運動。棒球團結台灣，在台灣人受到世界不公平待遇時，棒球讓我們找到了出口。在全世界遭到疫情肆虐的同時，台灣棒球在國際上發光發熱。

(中時 )