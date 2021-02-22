圖為大陸中海油公司在大連建造的的第6代深水半潛式鑽井平台。（圖／新華社）

大陸中國海洋石油集團（簡稱中海油）2月22日對外宣佈，近日在渤海發現大型油氣儲量「渤中13-2油氣田」，已探明地質儲量高達億噸級油氣當量，證明大陸沿海海上油氣資源儲量豐富，未來海上油氣田可保持穩定生產，有效保障大陸能源安全。

據《新浪財經》引述上海石油天然氣交易中心公告訊息稱，渤中13-2油氣田位於渤海中部海域，距離天津市約140公里，平均水深約23.2米。發現井渤中13-2-2井共鑽遇約346米厚的油層，完鑽井深5223米。經測試，該井平均日產原油約300噸、天然氣約15萬立方。

中海油勘探部總經理周心懷表示，渤中13-2油氣田的發現，實現了渤海海域「覆蓋型」潛山勘探的重大突破，極大地拓展了潛山勘探空間，對未來渤海及中國近海同類型潛山勘探具有重要的推廣價值。

報導說，半個世紀前中海油就開始對渤海深處的潛山地質構造領域開展油氣勘探，經過幾代勘探，先後成功發現了錦州25-1南等高位潛山大中型油田。2019年初，千億方大型整裝凝析氣田渤中19-6的發現，打開了渤海灣富油型盆地潛山天然氣勘探的新局面。

周心懷表示，「十四五」期間，渤中13-2油氣田將持續推進總體開發方案部署及實施，成為渤海油田上產4000萬噸的重要力量。

近年來，中海油堅定不移推進增儲上產「七年行動計畫」，短短兩年間，在渤海先後斬獲大型凝析氣田渤中19-6、億噸級油田墾利6-1等一系列重大油氣發現。渤中13-2油氣田的發現正是中海油持續加大油氣勘探開發力度的又一重要勘探成果。

報導說，目前海上油氣生產已經成為保障大陸能源安全的主力，中海油連續2年原油生產增量位居3大油公司之首，其中2020年占大陸原油增量的80%以上。渤中13-2油氣田投產後，將與渤中19-6凝析氣田等在生產油氣田協同發力，為渤海油田建成大陸最大原油生產基地奠定基礎，進一步發揮海上油氣生產在安全穩定供應、降低對外依存度的重要作用。

(中時新聞網)