華為22日晚間正式發表第三款折疊智慧型手機Mate X2，預計2月25日上市，X2首度由外折疊、改為內折疊，售價則高達17,999元人民幣起（相當於近7.8萬元新台幣），但官網已吸引超過25萬人預約購買，也因此，美國實體清單禁令未解，華為仍號稱為X2預備充足的產能，華為也宣布，旗艦機種將從4月起作業系統開始升級至鴻蒙，X2將是首批升級的手機。

華為分別在2019年與2020年MWC期間發表折疊機Mate X與Mate Xs，不過Xs與X差異不大、只是小改款，隨著2月又至，華為由消費者事業群董事長余承東22日晚間以線上方式發表全新設計的折疊機Mate X2。

Mate X2完全拋棄X與Xs的螢幕外折疊設計，反而追隨曾經被華為大力嫌棄的三星折疊機Fold系列相同的內折疊設計，而關鍵的鉸鏈僅強調零件硬度高，以及手機展開後螢幕的平整度優於競爭對手，但是，對於如何防止灰塵、異物進入鉸鏈與折疊螢幕之間縫隙的機制，華為則沒有解說。

X2搭載華為集團旗下海思的麒麟9000處理器，內螢幕放大至8吋，而且，為了裝下主相機的10倍光學變焦鏡頭所需的潛望式鏡頭模組，與5000萬畫素的主相機感光晶片，機身展開後，可以看見一邊薄、一邊厚，呈現楔型。

余承東在台上宣布，X2的256GB售價為17,999元人民幣、512GB售價為18,999元人民幣，22日已經開放預購，25日正式開賣，他並指出，為了X2預備「充足的產能」，以便讓想買的消費者都能「平價的」買到。不過以華為仍在美國實體清單之列、麒麟9000處理器與許多半導體零組件都買不到，產能能有多充足，實在很令人懷疑。

另外，余承東在發表會最後，更宣布華為自行開發的作業系統鴻蒙將自4月起正式登陸華為高階手機，X2正是將首批升級至鴻蒙的機種。然而，由於X2早在2月25日已經上市，所謂的升級只是上層「換皮」、底層仍是Android核心，還是從底層至上層全部改頭換面地更新，還是得等升級後才知。

(工商 )