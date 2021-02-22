這個星期五（26日）是元宵節，傳統上春節將在正月十五這天劃下句點。LINE特別製作全球僅台灣才有的聊天室特效，用戶只要輸入3個關鍵字，就可以召喚出熊大、兔兔放天燈，超級療癒！

3個關鍵字分別是「元宵」、「天燈」、「平安」，和去年相比，是把「健康」換成「平安」。LINE官方表示，希望民眾在新的一年都能照顧好自己，並把這份心意LINE給所有關心自己的親朋好友。

這次的聊天室特效期限從22日起，一直到3月1日上午10點，作業系統無論是iOS或Android都可使用；前者最低版本限制為LINE iOS 9.15.0、後者為LINE Android 7.1，但如果是電腦版的LINE，就無法使用了。

許多民眾紛紛在聊天室輸入上述關鍵字，看到天燈在對話框裡冉冉升起，就算無法親臨現場放天燈，透過手機也能一圓心意，希望新的一年一切平安。

(中時新聞網)