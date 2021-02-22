新年摸春牛祈福是民間習俗，台灣農民曆上「春牛圖」其實藏有玄機。中國武當道教太玄法師協會道長蕭道賢表示，今年春牛頭白色、身黃色、腹黃色…，加上今年辛丑為金牛年，土生金，只要腳踏實地認真付出，金牛年將會是最好的耕耘之年。

蕭道賢表示，昔日農業社會中，牛扮演著極為重要的角色，農民耕種需要牛犁田，幫助人們獲取食物，牛有著重要的角色。他說，古代迎春活動中，常以泥土塑造的春牛，歡慶立春到來，也提醒人們要適時努力，因此牛也是勤勞致富、吃苦耐勞的象徵。

蕭道賢說，依據金牛年農民曆記載，春牛身高四尺、身長八尺，牛尾長一尺二寸右繳、頭白色、身黃色、腹黃色，牛角、耳、尾黑色，脛紅色，蹄青色，牛籠頭拘繩用苧繩結黃色，牛踏板用縣門右扇。

而芒神身高三尺六寸五分，面如童子像，著黑衣黃腰帶，平梳兩髻在耳後，鞭杖用柳枝長二尺四寸，五彩醮染用苧結，芒神晚閒立於牛前右邊。

台中市北屯區和祥六街的聖和真武宮太玄宗壇，依今年的春牛圖打造同樣的春牛及芒神二尊，置於門庭外，提供民眾摸春牛祈福。蕭道賢強調，金牛年「拜牛神、摸牛頭、索牛角，祈求平安大賺錢」，但也要時時記住腳踏實地、認真付出。

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