年後台股表現亮眼、外資持續匯入，加上出口商拋匯實質需求仍在，讓新台幣匯率攀升到23年半新高點，台北富邦銀行表示，適逢低布局美元的好時機，因為逢低買入美元，以進行後續投資布局。

台北富邦銀行也同步推出美元優利定存方案，符合承作資格可享2周1.68％年息的優惠利率，為大眾提供更靈活的資金布局選擇。

台北富邦銀行表示，受惠於美國金融市場的深度和高度流動性、聯準會發行貨幣的獨立以及貨幣價值的穩定，美元一直是全球商業和貿易首要貨幣，截至目前市場上仍未出現足以替代美元的其他國際貨幣選項，因此就中長期投資而言，美元仍會是多元配置及避險的重要標的。

從當前趨勢來看，受疫苗研發上市帶動，市場風險意識下降加上聯準會持續寬鬆，上半年美元可能將維持偏低整理的走勢，但如果全球經濟改善和市場波動加大，美元將有機會反彈。

若民眾未來一年內，有購買美元保單或支付外幣保費等需求，也不妨趁現階段台幣匯率強勢升值的機會逢低買進，再搭配美元優利定存方案，靈活創造更高收益。

北富銀推出的美元優利定存方案將分兩階段進行；首先，於2月19日至3月15日期間，客戶只要到全台各分行臨櫃以新資金或台幣定存申辦美元定存，符合資格即可享有美元定存2週1.68％的優惠年息。

(中時 )