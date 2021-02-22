面對水情日益嚴峻，中部科學園區上百家廠商，因應缺水問題，除提高用水循環使用率，也規畫買水備案，中科管理局表示，工業用戶自25日起節水由7％提升至11％，中科100多家廠商目前已節水8.5％，25日達到節水11％沒問題，因應節水廠商都有經驗，不會影響產能。

經濟部旱災中央災害應變中心為加強節水抗旱作為，工業用戶需自25日起節水由7％提升至11％，非工業用戶等業者維持節水10％，自來水公司持續實施夜間減壓供水。

中科廠商都對節水表達會全力配合。（盧金足攝）

中科管理局長許茂新表示，經濟部旱災中央災害應變中心決議台中地區水情燈號持續維持減量供水橙燈，因應6月前如果降雨偏少，超前部署節水抗旱作為，工業用戶自25日起節水由7％提升至11％，中科100多家廠商目前已節水8.5％，要求廠商加強提高循環用水因應，大家共體時艱。

「包括光電和半導體等用水量大的廠商，大家都願意配合節水」，中科管理局副局長施文芳指出，目前不至於影響產能，除了要求水源循環利用，也有買水的因應備案，中科也成立緊急應變小組即時提供廠商水情資訊，加強自主節水，提升用水回收率，每周定期回報節水率。

多家廠商強調，每年的缺水期都是挑戰，以全台中市平時每日用水145萬噸左右，中科台中基地每日用水量11萬噸，后里基地2萬噸，占大台中地區用水約10％，也盼政府針對其他用水事業一起呼籲節水，科技業面對疫情衝擊後，接單量正復甦，希望不要受水源不足影響。

中科管理發動全部廠商一起節水抗旱，每年的11月缺水期都會加強因應，廠商有經驗事先調配用水，包括台積電、友達、美光等大廠都對節水表達會全力配合。

(中時 )