遠傳friDay影音牛勢暢旺，繼春節收視開紅盤後，22日更宣布攜手公視，合資開拍《你的婚姻不是你的婚姻》劇集作品，是遠傳friDay影音自去年啟動「原創IP投資」策略，完成首部原創IP多視角真人實境秀《極島冒險溜浪玖壹壹》後接續的影音內容投資計畫，也是首部投資的戲劇類作品，別具意義！

公視2018年推出《你的孩子不是你的孩子》，成功引發熱議，開發出「你的不是你的」系列劇集，而《你的婚姻不是你的婚姻》延續劇集特色，結合新科技與科幻風格，呈現所謂「半幸福」婚姻的故事，全劇分五個單元，詮釋婚姻中剪不斷、理還亂的愛恨關係。

遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，「2020年的疫情發展出人意表，但OTT產業卻成為受惠者，單純擴充片量並不足以牢牢抓住觀眾眼球，獨家且精緻的內容才是OTT產業的決勝關鍵！台灣這幾年有許多出色的作品，無論導演、編劇、演員、製作都有堅強的實力，過去遠傳friDay影音積極參與金馬獎、金穗獎、台北電影節的直播與活動推廣，現在則拓展更多元的方式來支持台灣影視，包含獨家購入台灣政治劇《國際橋牌社》、 投資university cafe《out of box 讓夢遠傳》計畫拍攝台灣年輕人尋夢故事，去年開始也將觸角延伸至『原創IP投資』，投資台灣優質影視作品，如多視角真人實境秀《極島冒險溜浪玖壹壹》，一方面既鼓勵台灣優秀的影音創作人才，另一方面也壯大遠傳friDay影音獨家影片的陣容。本次攜手公視，合資拍攝《你的婚姻不是你的婚姻》是一個全新的里程碑，遠傳friDay影音要成為『全台觀眾家戶必看的OTT平台』！」

公視總經理徐秋華表示，公視首次與遠傳friDay影音合資，共同打造全新的微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》，相信這會是一個嶄新的開端，為雙方合作奠定良好的基礎；也期待透過五位導演在劇中針對夫妻、伴侶關係的剖析及呈現，讓大家對於「婚姻」有不同的思考。

《你的婚姻不是你的婚姻》以暗黑的角度出發，希望能夠再次引起觀眾對婚姻的討論與反思。本劇由五位導演執導，分別是以「翻牆的記憶」入圍多項金鐘獎且獲得最佳導演獎、演而優則導的何潤東，票房超過2億、獲十多項金馬獎提名的「返校」導演徐漢強，以「16個夏天」入圍多項金鐘獎並獲得最佳導演獎的許富翔，以「用九柑仔店」入圍多項金鐘並獲得最佳導演獎的高炳權，以及金鐘、金馬常勝軍的鄭文堂導演。

五位導演也各自與五組女性編劇張君涵、陳虹任、馬千代、夏康真、費工怡、張逸寧搭檔合作，詮釋五段不同婚齡階段、陷入不同麻煩的婚姻故事。《你的婚姻不是你的婚姻》預計2021年四月陸續開拍，將於2022年第二季推出。

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