變性網紅罔腰日前自爆懷孕，還大秀孕肚和超音波照片，遭不少專家打臉沒子宮不可能懷孕，而掀起懷孕疑雲風波的罔腰，似乎不受外界爭議影響，和男友到台南旅行散心，卻被直擊不僅抽菸喝酒，而且小腹平坦，再次引起熱議。

近日，罔腰和男友在IG分享到台南玩樂的照片，可看到他們穿著泳衣開心享受酒店的啤酒浴，罔腰還疑似邊泡澡邊喝酒，據《自由時報》報導，有網友在酒店目擊罔腰和男友，並直指罔腰不僅抽菸喝酒，而且根本小腹平平，看不出懷孕。

罔腰被指懷孕還喝酒。(圖／翻攝自IG)

雖然罔腰在IG聲稱自己只有泡腳，但仍遭網友砲轟「妳男朋友限時都拍到妳泡澡還拿酒要喝，還狡辯只泡腳」，她則回嗆：「白癡，可以裝水，外面就飲水機。」

其實，罔腰日前自稱以天價接受「腹腔懷孕」的人體試驗，更因此成功懷孕，未料被各界打臉沒子宮不會懷孕，還驚動高市衛生局出面喊查，將發函通知罔腰到案說明，需於一周內親自到場或書面陳述意見。

之後網路更流傳罔腰男友Teddy認了是為了賣掉狐仙假懷孕，但Teddy看到爆料後，就在IG的限時動態轉發對話，「有夠傻眼的，這根本不是我的對話…自導自演？」指出對話的時間點根本不對。

而對於網路上流傳一份流產聲明，罔腰也表示那是假的：「持續被做假圖片，無言死了！」不滿在度假中依然頻頻受到打擾。

(中時新聞網)