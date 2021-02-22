雲林縣四湖鄉1處民宅本月初發生火災，1家9口靠著住警器（住宅用火災警報器）的發報示警，順利即時避難逃生，事後全家人感謝四湖鄉長蘇國瓏籌備經費，請雲林縣消防局為全鄉住家都安裝住警器。縣消防局則強調「安裝住警器，安全有保庇」。

四湖鄉長蘇國瓏為確保鄉民安全，先免費為弱勢家庭與獨居老人住家安裝住警器，去年10月自籌經費購買3600多個住警器，昌利食品公司總經理鄭傳章捐助1500個，再請縣消防局協助，將5000多個住警器安裝在全鄉每戶住家，成為雲林縣唯一全鄉住戶都有安裝住警器的鄉鎮。

縣消防局表示，雲林縣在2018年底住警器安裝率為17.84％，目前已達64.13％，縣長張麗善上任後非常重視縣民居家安全，除了籌編經費購置住警器，也鼓勵機關團體、公司行號及個人捐贈，2020年共獲贈3萬5221個住警器

雲林縣2020年住警器成功發報件數達12件，今年1月迄今有4件成功發報案件，可見裝設住警器的重要性。縣消防局自2020年起針對弱勢族群、行動不便者或高風險建築物，提供申請補助安裝服務，符合資格者可至居住地消防隊申請。

縣消防局呼籲民眾若經濟能力許可，可於每1居室各裝1個住警器，確保家中成員居家安全。根據統計，住宅火災最常發生的原因為「電氣因素」、「敬神祭祖」、「爐火烹煮不慎」，這3個火災發生原因去年即占36件。

請民眾謹記「用電安全5不1沒有」原則，5不為「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮溼汙損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」，1沒有為「沒安全標章的電器不用」。另燒金紙或烹煮食物時應落實「人離火熄」觀念。

(中時 )