曾多次在香港、新疆問題以及新冠疫情責任上與北京言辭交鋒的英國首相強生，近日一改過去對中國強硬態度，在首相府與中國大陸企業舉行的圓桌會議上自稱「狂熱親中派」。他並且表示，希望重啟因香港問題而暫停的中英年度財金對話和中英經濟貿易委員會的討論。

《觀察者網》指出，在前美國總統川普任內，英國跟隨美國腳步，接連對中國的新疆、香港以及疫情問題表達強硬姿態，上周甚至在新冠病毒溯源問題上重提武漢，指稱中國應該為疫情的擴散負責。

但是做為肩負推動經濟貿易發展的英國首相，在指責中應為疫情負責談話的前3天，強生在唐寧街10號首相府與大陸企業界舉行了圓桌會議。英媒《衛報》引述強生在會議上的談話指出，英國正尋求加強與中國的經濟、貿易聯繫，「即便偶爾出現政治困難，我也要致力於改善兩國關係。因為我是狂熱的親中派（fervently Sinophile）」。

報導說，這場圓桌會議名義上是慶祝中國農曆新年，一些在中國活躍的著名企業與會，包括英國太古集團和香港房地產公司天海集團。強生在會上表示，他希望通過重啟中英年度經濟財金對話和中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO），來恢復兩國之間的正式貿易討論。《衛報》稱，這兩個經濟對話均在英國去年炒作涉港問題時被暫停。

此外，強生還在圓桌會議上透露，他願意與中國簽署新的投資和市場准入協議。

報導說，英國國家統計局資料顯示，2020年第二季度，英國從中國進口商品總值達到110億英鎊（約合996億元人民幣），占英國整體進口商品的13.4%，中國已經成為英國的最大進口商品來源國。

英國政府未正面回應有關強生說法的的評論，只表示強生對中國的看法是「眾所周知」的，而重啟中英年度經濟財金對話和中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO）的日期「尚未確定」。《衛報》認為，目前英國反聲浪仍高漲，強生在圓桌會議上自稱「狂熱親中派」，可能會激怒英國保守黨議員。

報導說，去年香港國安法通過以後，英國政府宣布為持有英國海外護照BNO的香港民眾提供居英權申請，被北京指為干涉內政，兩國外交關係因此更加惡化。

(中時新聞網)