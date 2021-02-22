網紅超艾夾被捅，涉案段姓男子（右三）等人22日到案。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

網紅超艾夾被捅，涉案蔡姓男子（右二）、邱姓男子（左二）22日到案。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

百萬YT網紅「含羞草日記」成員超艾夾從南投到高雄舞廳消費，22日上午9時許在停車場取車時，疑因移車糾紛，遭其他酒客刺傷，背部挨了2刀送醫包紮。涉案4人晚間全數到案，分別依傷害、殺人未遂、毀損、妨害秩序送辦。

警方指出，29歲蔡男持摺疊刀行凶，涉犯傷害、殺人未遂及妨害秩序，22歲段男徒手及持刀破壞車子，涉嫌毀損、妨害秩序，在場叫囂助勢的29歲邱男與年約25歲的蘇男則是涉犯妨害秩序，4人都在高雄先後落網。

而超艾夾晚間也在粉專發聲明，感謝高雄市警局第一時間積極協助處理，以及各界關心。超艾夾PO出傷後照片，並指出，他與幾位朋友到南部旅遊，早上8點多從飯店起床後出門吃早餐完，到停車場牽車時經過事發地點時，便發現疑似已有幾名男子發生口角。超艾夾說，他當下是想繞道而行，無奈那些發生口角的男子看到他們經過，便無故對他們進行叫囂，並突然上前拿出兇器，從背後刺上正要離開的超艾夾，因此產生腰部及背部刺傷。

超艾夾在聲明中感謝所有關心的朋友及擔心的粉絲，並表示他目前已在家休養，等傷口恢復的好一點會特地到高雄市警察局感謝這些第一線的警政人員！讓案件在第一時間迅速破案！他也強調，後續刑責皆交由警方偵辦處理，非常感謝各界的關心，請大家勿以訛傳訛，討論不實資訊，影響警方偵辦。

(中時新聞網)