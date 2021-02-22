寒假結束，學童上學首日，桃園警察分局於各交通要道編排交通指揮崗哨，並針對交流道及捷運工程沿線重要路段(春日路、經國路、永安路、中正路、介壽路等）加強交通疏導，另於各校園周邊執行護童專案，與學校導護志工合作，維護學童上下課的安全。

桃園警分局特別呼籲，家長接送學童上下學務必遵守交通規則，也要配合警方指揮管制，避免影響其他用路人權益，共同維護良好交通秩序。

交通警察大隊指出，為維護學童上、下學安全，在開學首日特別強化「護童專案」勤務，由各分局、交通警察大隊動用警力173名至本市各級國民中小學執行交通疏導勤務，並於校園周邊加強取締違規停車，引導接送學童之車輛停放於家長接送區，避免車輛任意臨停產生人車爭道或交通壅塞情形。

交通警察大隊提醒用路人行經校園周邊道路時，應減速慢行並優先禮讓行人，如家長需接送學童上、放學，請提早出門，避免因人車壅塞延誤時間，若需臨時停車應尋找合法停車空間，切勿違規停車或併排停車之情事，以免影響其他用路人的安全，警方將加強取締校園周邊違規情形，共同維護校園及學童上、放學安全。

(中時 )