有媒體日前公布民進黨內部民調，行政院長蘇貞昌不滿意度超過滿意度，但綠營人士澄清，根據民進黨內部2月份最新民調，蘇揆滿意度是高於不滿意度。對此，資深媒體人朱凱翔分析，蘇揆的民調下跌，且還被流出，是因為民進黨內派系蠢蠢欲動，所以才要營造出這樣的訊息。

朱凱翔22日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蘇貞昌的民調會被流出來，顯然就是民進黨派系蠢蠢欲動，他還認為，有兩個新聞要合在一起看，一個是2022桃園市長民調，新竹市長林智堅拔得頭籌；另外就是 之前有媒體獨家報導，在桃園醫院群聚感染爆發前，鄭文燦和民進黨副秘書長林飛帆，以及林智堅3人在民進黨中常會後有一場密談。

朱凱翔指出，那時候大家就在討論，鄭文燦不喜歡鄭運鵬，他希望由林智堅接任，而林智堅要怎麼過水 就是要先到中央歷練，再到桃園擔任代理市長或參選，「那個時候就談好了」。

朱凱翔認為，還有一件值得關注，就是交通部長林佳龍日前接受專訪時，大談政治議題，說「成功不必在我，但成功一定有我」，意指自己是活棋，沒有一定要什麼位置，沒有一定要選哪裡，但他還在。

朱凱翔分析，正國會的林佳龍、新潮流的鄭文燦，都開始對2022有想法，中間還牽涉到中央人事的改變，所以蘇貞昌的民調就必須低、就必須滾，因此才要營造這樣的訊息，於是就出現有媒體先曝光民調，而後有人出來澄清蘇揆民調沒有下跌的情況，這背後也是派系的角力，這三個新聞要放在一起看，就會知道派系已經按耐不住了。

(中時新聞網)