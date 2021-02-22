台鐵2017年首度在潮州車輛基地利用屋頂設置太陽能板，發電容量4MW，每年可發約500萬度電。（台鐵局提供／潘建志屏東傳真）

台鐵從2017年開始推動在公有建物屋頂設置太陽光電設備，至今設置完成、設置中及簽約中的太陽光電設備有10處，其中位於屏東的潮州車輛基地及高雄機廠（潮州新廠）合計發電總容量就占了全數近一半，可見屏東發展太陽綠電的優勢。

為了配合政府推動再生能源政策，台鐵2017年首度在潮州車輛基地，利用屋頂設置太陽能板共4.4公頃，每年可發約500萬度電；這幾年台鐵陸續於新建或增建、改建的車站建物屋頂設置太陽光電，落實政策並活化資產。

至今台鐵經管建物屋頂設置太陽光電招標案件共10處，設置完成6處、設置中3處，全都位於屏東、台東、花蓮，簽約中1處為七堵調車場檢修車庫，10處合計總容量約17.15MW（百萬瓦）。

其中潮州車輛基地容量4MW、太陽能板面積4.4公頃；潮州新廠4.3MW、太陽能板面積4.3公頃，兩處合計8.3MW占了總容量近一半。台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘表示，屏東日照時數長，廠商也配合潮州車輛基地弧狀天棚屋頂架設，讓日照角度更佳，發電效果更好。

目前已發電的回饋金每年有300多萬元，相較於台鐵每年營收200多億元可說是微不足道。劉睿紘說，台鐵發電不是只為了回饋金，而是推動再生能源政策，讓環境永續，而且加了太陽能板後還有更多優點。

最大好處是廠區內的溫度明顯下降，讓鐵皮屋頂不會直接日照，估計夏天可降溫5至6℃，讓同仁工作環境更佳舒適，提高工作效率。另外像花蓮機廠原本有漏水問題，也利用裝設太陽能板時重新翻修屋頂，省下另外翻修費用。

未來台鐵將繼續推動經管公有建物設置太陽光電設備，近期有花蓮機務段檢修車庫，另外像桃園的富岡機廠、台中大肚租給民間的廠房等，都計畫陸續招標。

(中時 )