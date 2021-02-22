男友把我當提款機！一名女網友分享，自己家境不錯，目前工作薪水也不差，可說是不必為錢煩惱，但男友家境普通，目前專心在念研究所也沒有工作，兩人金錢觀念上有些差異，她更覺得男友時常將她當成提款機，直到日前她發現當初和男友交換禮物的背後真相，讓原PO決定再也不忍，怒提分手。

原PO在「Dcard」上發文表示，她和男友交往才短短1個月，兩人家庭背景有些差距，她可不必為錢煩惱，但男友家境普通，加上還在念研究所，沒有穩定收入，因此在生活開銷上原PO會甘願多出一點，但從日常生活中，可以感覺到男友好像把她當作提款機般，更時常以開玩笑的口吻說，「以後想被你養」、「買車給我開」等等。

直到日前原PO發現，男友先前送給自己的禮物，和她送出去的價差高達6倍。而當初送完禮物後，男友表明也想收到回禮，便自己挑了數個品項讓她決定，而這些禮物價值不斐，但男友送給自己的禮物卻便宜了6倍，讓她相當心寒，表明自己不是不願意花錢，但男友這樣的行為真的太誇張，讓她覺得自己被占盡便宜，「我目前正在考慮分手，想上來聽聽大家的想法」。

而壓倒駱駝的最後一根稻草，是日前男友看到她時就狂追問，「怎麼沒有包紅包給我」，接著兩人去逛街時，原PO表示那不然買些衣服和鞋子送給他，沒想到男友獅子大開口，表示要多挑一點，讓原PO徹底清醒，和男友提分手，「就當花錢認清一個人了」。

貼文發出後大多網友認為金錢觀念不合，繼續在一起只會更痛苦，一面倒勸分，「送禮物不就對方誠心誠意送，還有人這樣指定要送什麼哦？」、「我是覺得他確實有一點把你當提款機」、「我覺得不是家境相當的問題，是他根本不尊重你！」、「指定要貴的禮物吃相真的很難看...」、「趕快放生，這種人一點也不想靠自己努力」。

(中時新聞網)