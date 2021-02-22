美國陸軍與陸戰隊，在3年前選定德國西格紹爾公司(Sig Sauer)的 P320手槍，做為新一代的部隊手槍，改名叫M17/M18。此槍一直都有好評，然而最近卻發生一起槍支在槍套內走火，打傷持有者的右腿的事故，因此陸戰隊向西格紹爾公司求償1000萬美元。

軍事網(Military.com)報導，事件的苦主是一名前美國海軍陸戰隊、現聯邦衛警基斯·史拉托斯基（Keith Slatowski）先生，他的律師表示，史拉托斯基當時的槍放在繫於右身的皮套內，結果在無扣扳機的情況下意外射出，打傷他的右腿。

他的律師向賓西法尼亞州地方法院提起訴訟，認為這是手槍的「潛在致命設計缺陷」，在沒有拉動扳機時就開火。

P320是一種模組化手槍，符合美國陸軍與陸戰隊的需求，於是在2017年得到新式手槍的標案，授予西格紹爾公司高達5.8億美元的新槍合約，美國編號為M17/M18，用以汰換使用達到30年的貝瑞塔M9手槍(原廠編號M92)。

自訴書上表示，2020年9月21日，史拉托斯基在德拉瓦州新城堡的射擊場進行例行槍械訓練，就在他把手槍從皮套中拉出時，手槍開火了，子彈直擊右大腿，立即受了重傷。史拉托斯基強調，當時絕沒有碰觸扳機。

整個訴訟都是律師代為出面與說明，律師表示，他的委託人目前無法接受媒體採訪。

西格紹爾公司目前還不打算對此訴訟發表評論。

然而，這不是西格紹爾P320手槍的第一起訴訟。早在去年3月，公司一併解決一項集體訴訟，這些訴訟都與P320意外走火有關，集體訴訟稱，2017年8月8日之前生產的P320手槍，不具備包括隔離保險，因此有在槍套內走火的可能。西格紹爾公司表示，他們已有安全套件可以升級槍支的安全性。

集體訴訟還稱，P320的缺陷，已導致28起意外走火事件，其中約有15人受傷。

(中時新聞網)