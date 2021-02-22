香港退休儲蓄基金的監管機構表示，繼去年實行新規後，更多強制性公積金（強基金）計畫下的投資管理公司正在考慮投資中國A股。
香港強制性公積金計畫管理局去年11月放寬了投資規定，將上海和深圳納入了逾40家獲批准的全球交易所之列。
香港強制性公積金計畫管理局董事總經理羅盛梅近期表示，約有22家基金正與香港證監會討論將購買上海和深圳上市的A股股票，將人民幣計價的股票納入其投資組合。
羅盛梅說，各基金正在修改發行說明書，這些說明書此前對中國A股的投資很低，甚至為零。
實際上，在去年11月新規公布之前，香港強積金1.1兆港元的資產中，透過陸股通投資於A股的資產估計只有1.1％。
強積金是香港的一項強制性退休計畫，約有446萬名受薪工人參與。雇主和雇員每個月將工資的5％存入養老金計畫。據最新的季度報告，截至9月底，該計畫已批准418個基金。
(旺報 )
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