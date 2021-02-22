德國豪華跑車製造商保時捷（Porsche）執行長布魯姆（Oliver Blume）22日警告，全球晶片嚴重短缺，未來幾個月恐影響到他們日常營運。他同時認為，汽車業長期仰賴及時供應鍊節省成本，但此模式有檢討的必要，未來應建立更彈性的庫存制度。

布魯姆周一接受CNBC電視台《Squawk Box Europe》節目訪問時表示：「半導體是非常嚴肅的課題，因為整個汽車業深受影響。消費電子產品需求龐大，加上汽車業加速復甦，導致晶片短缺問題加劇。」

分析師指出，晶片短缺對於汽車業的衝擊特別嚴重，原因在於該產業數十年來高度依賴及時供應鍊，試圖將庫存成本降至最低。布魯姆附和表示，當前狀況迫使保時捷重新思考此供應鍊模式是否合適。布魯姆指出：「我們必須考慮，我們究竟需要多少儲存庫存的空間。我們必須更有彈性，對於短期產能有更深入規畫。」

(工商 )