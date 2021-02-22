繼美國聯合航空一架波音777-200客機20日發生引擎起火意外後，一架使用同款引擎的波音747-400貨機也發生類似狀況，幸好兩架飛機最後皆順利落地。美國監管機關宣布將針對事故展開調查，而美日韓航空公司也相繼停飛採用這款普惠公司（Pratt＆Whitney）PW4000問題引擎的777型客機。

聯航一架波音777客機上周六原定從丹佛機場飛往夏威夷檀香山，不料起飛後不久右側引擎故障並爆炸起火，導致零件碎片自高空散落，該航班緊急降落於丹佛機場。

波音同日再度出包，長尾航空（Longtail Aviation）旗下一架波音747-400貨機從荷蘭馬斯垂克機場起飛準備前往美國紐約，但起飛後出現引擎起火、碎片掉落，最後貨機轉降比利時列日機場。

美國聯航周日宣布暫時停飛24架現役波音777客機。日本交通部下令日本航空（JAL）與全日空（ANA Holdings）停飛777客機，並考慮採取其他措施。大韓航空22日也宣布，停飛運作中的6架同款客機。

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