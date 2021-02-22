減肥是現代人心中的一大煩惱，各種減肥法強調要戒糖、戒澱粉，過程卻相當痛苦，真正能成功的人也不多。減重醫師蕭捷健指出，澱粉真的替肥胖背了一大黑鍋，其實只要吃得正確，在3個最佳時機攝取澱粉，還能夠邊吃邊減重，甚至讓瘦身更順利。

「澱粉怎麼吃才不會胖，什麼時候一定得吃？」蕭捷健在部落格中指出，近幾年盛行低糖和生酮飲食，導致許多人看到澱粉就像看到鬼一樣，雖然短期效果好，但很快體重就出現停滯。蕭捷健表示，有些人戒澱粉完發現成效不好，就開始斷食，「人生搞成這樣也太辛苦了吧！」其實，澱粉吃得好，才是減重的利器。

蕭捷健指出，由於澱粉吃下肚之後，身體會分泌胰島素消化澱粉，最後變成肝醣儲存起來。其中，消化完的澱粉，要加上水分才能合成肝醣，所以肝醣很重，這就是為什麼吃完澱粉隔天體重會上升，並不是吃完澱粉就變胖，只是若長期吃超過肝醣能儲存的空間，就會被轉化成脂肪，導致脂肪肝，肥胖，糖尿病，甚至代謝症候群。

為了要兼顧減重與健康，蕭捷健表示，就必須要走「控制澱粉的攝取量」和「利用增肌來增加儲存肝醣的空間」這兩條路。蕭捷健建議，澱粉吃得剛剛好，才會瘦得順利。三個吃澱粉得最佳時機分別為：有氧運動前、重量訓練後、中午。

蕭捷健建議，澱粉吃得剛剛好，才會瘦得順利。三個吃澱粉得最焦時機分別為：有氧運動前、重量訓練後、中午。（示意圖／Shutterstock）

【重量訓練後】

重量訓練後肌肉組織會非常需要能量，這時喝個乳清，吃個雞腿，加上一個地瓜，可以增加達到增加肌肉量和代謝的效果。這時吃下的澱粉，會用來生長肌肉，而不會變成脂肪堆積。蕭捷健指出，不要擔心會刺激胰島素分泌，其實胰島素才能釋放吸收和合成訊號，促進肌肉生長。

【有氧運動前】

有氧運動前如果沒有攝取澱粉的話，會造成身體燃燒肌肉產生能量，反而導致代謝變差，復胖比本來更嚴重。蕭捷健說，若打算進行超過30分鐘的有氧運動，運動前，或至少在運動前的一餐，一定要先吃澱粉。若持續超過1小時的有氧，建議每小時補充30克葡萄糖液，以免肌肉流失，得不償失。

【中午吃澱粉】

早上起來若不覺得飢餓，可以攝取蛋白質和好油，繼續讓身體燃燒脂肪。研究證實，油脂和蛋，雞胸肉等對胰島素刺激低，不會打斷脂肪燃燒，等到中午肚子餓時，再攝取澱粉。蕭捷健提醒，若早上就感覺相當飢餓，表示有可能是血糖偏低，這時還是要攝取適當的澱粉，才不會讓新陳代謝下降。

(中時新聞網)