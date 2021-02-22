全球市場風險情緒急劇降溫，美國公債殖利率的快速上升令投資者感到恐慌，因為這將損害依賴寬鬆借貸的成長型企業，並削弱股票的相對吸引力。今天美股一開盤下跌150點，那指下跌1.13%、標普下跌0.55%。台積電ADR下跌1.19%。聯電ADR下跌1.73%。

截至台北時間22日晚間10點45分左右，道瓊指數下跌124.00點或0.39%、暫報31370.32點；那斯達克指數下跌156.32點或1.13%、暫報13718.14點；標普500指數下跌21.51點或0.55%、暫報3885.20點。

至於5大科技巨頭，蘋果下跌0.75%；Alphabet(GOOGLE)下跌0.82%；微軟下跌1.45%；Facebook下跌0.27%；亞馬遜下跌0.87%。台積電ADR下跌1.19%。聯電ADR下跌1.73%。

上周長期國債殖利率達到了六周以來的最大漲幅，更高的無風險殖利率，使得證明股票高估值的合理性變得更加困難。周一開盤時，10年期美債殖利率暫報1.35%，創近1年新高。投資人對於經濟將於今年稍晚反彈的預期，導致美債近期遭到拋售，而債券殖利率上升削弱投資人對於風險資產，尤其是科技股的需求。

BTIG首席股票和衍生品策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）在一份報告中表示，在創下歷史新高後，估值高昂的的那斯達克100成分股的表現要落後於大盤。市場預期美國聯準會(Fed)的非常規寬鬆貨幣政策將至少刺激近期的通脹壓力，從而提高了債券殖利率。同時，通過各種估值方法衡量，股票一直處於歷史高位，並保持昂貴。

預計國會將通過另一輪援助支出，投資者也在考慮美國進行大規模基礎設施支出的可能性。同時，疫苗的推出和新冠病例水平的下降，仍繼續強化對今年經濟活動加速的預期。

就本周而言，市場將重點關注美國聯準會主席鮑爾的發言。鮑爾分別在周二及三出席參議院與眾議院聽證會，就經濟前景發表看法，到時將有兩天時間回答有關Fed鴿派策略的問題，以及美國國債殖利率的上升在什麼時候會對經濟復甦構成風險。

(中時新聞網)