威力彩頭獎已連續27期槓龜，台彩預估，下期銷售金額2.2億元，頭獎累積金額上看7.2億元，威力彩下期於周四晚間八點開獎。

威力彩110000015期開獎號碼依大小排序分別為07、13、14、17、21、27，第二區為06；根據台彩派彩結果顯示，貳獎即第一區六個號碼全中共有兩名幸運兒，每注中獎彩金為848.1萬元。

(中時 )