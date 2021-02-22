威力彩頭獎連27槓 頭獎上看7.2億元 23:532021/02/22 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎已連續27期槓龜，台彩預估，下期銷售金額2.2億元，頭獎累積金額上看7.2億元，威力彩下期於周四晚間八點開獎。 威力彩110000015期開獎號碼依大小排序分別為07、13、14、17、21、27，第二區為06；根據台彩派彩結果顯示，貳獎即第一區六個號碼全中共有兩名幸運兒，每注中獎彩金為848.1萬元。 《日股》連吞3根日黑棒後 日經站穩3萬點以上 玩美移動擴張業務觸角 用AR試戴虛擬眼鏡 (中時 ) #27 #2億元 #威力彩頭獎 #頭獎 #上看 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恥度破表！商場驚見「透明廁所」 網嚇：上不出來 23:002021/02/22 搜奇 資金浪潮洶湧 1月基金規模噴發 18:102021/02/22 財經 紅包換零股 9檔人氣股 成交逾億元 04:102021/02/22 財經要聞 電信三雄5G用戶 全年挑戰500萬 04:102021/02/22 產業．科技 金光閃閃過春夏 Valentino高訂妝容展藝術性 19:282021/02/22 消費 《集中市場》外資還在賣 新高再等等 15:232021/02/22 財經 騎樓驚見神秘升降梯 他目擊2女消失 14秒片萬人看傻 11:262021/02/22 生活 威力彩今上看6.5億 4星座中獎運勢最旺 14:592021/02/22 運勢 台中加工出口區26日新春徵才 薪資上看50K 20:122021/02/22 財經 《電腦設備》成長動能看增 廣錠放量攻頂 12:162021/02/22 財經 聯德控股今年拚賺1.5個股本 04:102021/02/22 證券．權證 財經熱門新聞 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 國際生僅63人回 澳大學去年失血逾800億 科研爆5年慘況 - 財經 國巨晶片電阻 3月漲15-25％ - 財經要聞 - 工商時報 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 220萬賺到4600萬 存股達人：這8檔趁跳樓價撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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