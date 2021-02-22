在新冠疫情影響下，國際學生赴澳留學人數驟減，澳洲各大學苦不堪言。根據澳洲大學聯盟（Universities Australia）公布的數據顯示，自2020年3月澳洲關閉國境後，便有數十萬國際留學生滯留海外，全年僅有63名留學生返回，因此，國際學生學費收入急劇下降，加上短期內政府增加資金支持的可能性很小，該國大學的科研活動未來5年可能會陷入「蕭條期」。

大陸《金十數據》引述ACB News《澳華財經在線》報導，由於留學生無法入境，2020年澳洲大學減少了約38億澳元（約台幣838.35億元）的收入。澳洲國立大學校長布萊恩·施密特（Brian Schmidt）表示，由於疫情影響，澳洲各大學的國際學生學費收入急劇下降，以及短期內澳洲政府增加資金支持的可能性很小，該國大學的科研活動將會陷入為期5年的「蕭條期」。

報導指出，由於國際教育作為澳洲教育業收入的重要支柱之一，當下國際學生難以返澳學習，無疑對澳洲大學造成了巨大的打擊。澳洲《悉尼先驅晨報》去年5月初曾報導指出，因大學科研高度依賴國際教育收入，有38%的研究薪資得不到保障；79000名大學研究人員面臨資金短缺的困境。

值得一提的是，科研經費減少也將給澳洲的經濟帶來影響。澳洲大學聯盟主席兼科廷大學校長黛博拉·特里強調，科研經費減少後，不僅使該國科研工作者就業受到影響，還會危及未來醫學等技術的突破，以及僱傭成千上萬人的初創公司和衍生公司。

因此，為了改善此一困境，目前澳洲政府已經為澳洲大學提供了10億澳元（約台幣22.07億元）的一次性科研經費。不過，布萊恩·施密特指出，這筆資金雖然能夠暫時緩解部分大學目前遭遇的問題，但在未來5年或更長的時間內，澳洲大學的科研經費仍面臨短缺的問題。

(中時新聞網)