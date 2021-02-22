38歲大陸女星賈玲是喜劇演員，近來為了第一次執導的電影《你好，李煥英》勤跑活動，日前到電影院舉行座談會時，突被同齡粉絲八卦催婚，當下她展現高EQ，回應被網友狂讚一番。

賈玲首度自編自導自演的電影《你好，李煥英》在春節叫好叫座，目前票房已突破人民幣41億元，讓她超越劉若英，成為大陸影史票房最高女導演；日前她和主要演員們到成都電影院和影迷見面，其中，一位媽媽觀眾就踴躍發言，對賈玲說：「我來八卦一下，妳看我們差不多大，我都有2個孩子了，賈玲妳呢？」而賈玲聽了，立刻機智回答：「那......你有兩個孩子，你給我一個得了！」幽默地化解了尷尬。

賈玲執導《你好，李煥英》成為大陸影史票房最高女導演。（圖／翻攝自賈玲微博）

而網友看完賈玲高EQ回答後，大讚她接梗反應快，也有人認為催婚、催生的粉絲管太多，在網上掀起熱議，「差不多大，人家賈玲事業有成，百億票房導演，你呢？」、「賈玲每次化解尷尬都特別可愛，既回答了問題又不會讓大家不舒服，學到了」、「賈玲：我比你有錢」、「女人何必為難女人」、「就生個孩子哪來的優越感」，但也有網友跳出來緩頰，覺得提問粉絲並沒惡意，毋須過度反應。

《你好，李煥英》是根據2016年出品的同名小品及賈玲親身經歷改編，講述「賈曉玲」在經歷「子欲養而親不待」的悲痛後，穿越時空回到80年代，目睹了媽媽李煥英養育自己長大的一幕又一幕，並和媽媽做了朋友，觸摸年輕的父母和他們的夢想的故事。

(中時新聞網)